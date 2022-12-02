وكيل زراعة دمياط يتابع نظم الري الحديث وزراعات القمح بالمصاطب

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اليوم الجمعة، جولة على الزراعات القائمة على نظم الري بالتنقيط، كأحد أنظمة الري الحديث، مؤكدا وجود توجه ملحوظ من مزارعي دمياط للتحول إلى نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر، وذلك لتفوق الزراعات القائمة على نظم الري الحديث عن نظائرها التي تروى بالغمر، لما توليه أجهزة الزراعة لها من اهتمام ومتابعة مستمرة.

وأوضح "عبد السميع" في بيان له اليوم الجمعة، أنه قام بالمرور على زراعات القمح بالمصاطب في نواحي المحافظة، وأوصى بضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات والتواصل مع المزارعين، وتوعيتهم بكل المستجدات المتعلقة بأعمال القطاع الزراعي، وتعريفهم بأهم التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وأكد اهتمامه البالغ بزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الأساسية؛ خاصة محصول القمح، والتزام الجهاز الزراعي خلال هذه الفترة بتلبية كل المتطلبات اللازمة، والتي كان على رأسها توفير كميات التقاوي اللازمة بكافة المنافذ التابعة للإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية، وزيادة عدد الحقول الإرشادية لتصبح 94 حقل إرشادي، تغطي كل النواحي بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.