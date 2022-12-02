البحيرة تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم أبطال التحدي

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن بالبحيرة وجمعية رسالة والتي استمرت على مدار اليوم بمدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور.



بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري وقراءة القرآن الكريم ثم تقديم فقرات فنية واستعراضية لأبنائنا الموهوبين من أبطال التحدي من مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة ناصر الفكرية والتي نالت إعجاب وإستحسان جميع الحضور ، كما تم عرض عدد من الأغاني وبعض الفقرات الترفيهية والألعاب مع أبطال التحدي.



وعرض فيلم تسجيلي مجمع عن جهود جمعية رسالة ودورها فى دعم ذوي الهمم.



وقدمت بلبع، التهنئة لذوي الهمم بيوم التحدي، مؤكدة أنهم مصدر سعادتنا نحرص دائما على التواجد معهم ومشاركتهم جميع لحظاتهم، كما أن المحافظه لا تألو جهدا لدمجهم فى المجتمع بالتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات بالمجتمع ومنها مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية.



وأشادت بجهود النائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب والمجلس الاستشاري لذوي الإعاقة لتقديم الدعم التشريعي والرقابي لضمان حقوق ذوي الهمم.



واشارت إلى أن هذا الاحتفال هو تكريم لكل فرد ووسام على صدره ويبعث برسائل مفعمة بالثقة والتفاؤل والأمل لاستكمال مسيرة البذل والعطاء والتفوق في كل المجالات.



وكرمت عددا من أبطال التحدي والمتفوفين رياضيا، مؤكدة أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ليس مقتصرا على يوم واحد خلال العام فكل أيام السنة لهم.



حضر الاحتفالية كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة دمنهور و نجوى خلف عضو مجلس النواب و عبد الله عمارة مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية ورضا إسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة وفايزة زايد، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وممثلى مؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، وعصام سند مدير مدرسة ناصر للتربية الفكرية والمدير التنفيذي لجمعية رسالة وعدد من الطلاب والطالبات من أبنائنا ذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة وذويهم.