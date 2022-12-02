مباحثات جزائرية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.



جاء ذلك على هامش مشاركته ضمن وفد وزاري جزائري يضم وزيري الطاقة، محمد عرقاب، و اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى (ROME-MED)، الذي افتتح أعماله اليوم الجمعة، بمدينة روما الإيطالية.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن اللقاء مع المسئول الأمريكي شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وبحسب البيان، أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي من خلال تشجيع تبادل الزيارات والحوار والتنسيق على جميع المستويات.



وأضافت الخارجية الجزائرية أن المناقشات مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط، سفن كوبمانس، تناولت الوضع السائد في منطقة الشرق الأوسط، وآخر التطورات في القضية الفلسطينية.