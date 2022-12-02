 بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 8 ملايين و121 ألف شخص - بوابة الشروق
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بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 8 ملايين و121 ألف شخص

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 10:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 10:30 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و121 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - حسبما أورد "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة - أن نحو 24 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الخميس، فيما غادر 20 ألف لاجىء تقريبا إلى أوكرانيا؛ ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 6.3 مليون شخص.

ومررت بولندا في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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