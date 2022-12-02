مجلس جامعة الأقصر يوافق على بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات الطبية

ناقش مجلس جامعة الأقصر، آليات إنشاء مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة الأقصر للتدريب، فضلًا عن الاستعداد لإقامة المؤتمر الدولي الأول لكلية الآثار، والمقرر تنظيمه خلال فبراير القادم.

كما وافق مجلس الجامعة، على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع هيئات ومؤسسات من ضمنها، مديرية الصحة بالأقصر، بشأن التعاون والمشاركة في إعداد وتخريج كوادر بشرية طبية مؤهله لتقديم خدمات رعاية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد العالمية.

كذلك تم الموافقة على عقد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والجامعة، بالإضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية، ومع مستشفى أورام السرطان.