رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: الشركات المستوردة تطالبنا بالشراء بالدولار

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إنّ بعض الشركات قررت رفع أسعار الأجهزة تمهيدا لتقديم عروض في شهر يناير المقبل، واصفا هذه العروض بأنها وهمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنّ يعمل في السوق منذ 40 سنة ولم يرَ وضعا مماثلا لما يحدث حاليا.

وتابع: «الدولار لو زاد جنيه أو اتنين أو تلاتة بنشوف تاني يوم الدنيا بتتقلب.. لو الدولار نزل أو استقر مش بنشوف حاجة.. مفيش استقرار ولا أسعار ثابتة، بل على العكس، الزيادات مستمرة بطريقة متلاحقة».

وأوضح أن بعض الشركات المستوردة طلبت من التجار الدفع بالدولار لشراء منتجاتهم، مؤكدا أن هذه الشركات معروفة وتمارس دولرة في السوق.

واستكمل: «أنا رديت على الشركات وقلتلهم لو عاوزين التاجر يشتري بالدولار يبقى خلوه يبيع بالدولار.. العملية نسبة وتناسب».

وأشار إلى أن الوضع الحالي يمثل مشكلة كبيرة يشترك فيها الجميع، سواء التُجَّار أو المُصنعين لكن الجميع مشارك في هذا الوضع غير الطبيعي.