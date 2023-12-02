الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ COP28 بدبي

غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية في فرنسا مع إقبال كبير من الجالية