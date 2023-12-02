 الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ COP28 بدبي - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ COP28 بدبي

القاهرة - أ ش أ
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 10:52 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 10:52 م

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) بدبي.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

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