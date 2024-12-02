ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، بما يتراح بين 8 و17 قرشا، مقارنة بأسعاره في نهاية تعاملات بنهاية تعاملات أمس الأحد- أولى تداولات الأسبوع الحالى.

صعد سعر العملة فى بداية تعاملات كل من البنك الأهلي، وبنك مصر، بنحو 17 قرشا ليسجل 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع، مقابل 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

فيما ارتفع العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، والإسكندرية 8 قروش لتسجل نحو 49.71 جنيه للبيع و49.81 جنيه للشراء، مقابل 49.63 جنيه للبيع و49.53 جنيه للشراء.

وارتفع الدولار فى المصرف المتحد، بنحو 15 قرشا ليسجل 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع، مقابل 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

واستقر سعره في بنك قناة السويس، ليسجل 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، واستقر في بنك البركة، وبنك كريدي أجريكول ليسجل 49.54 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 11 قرشا ليبلغ 49.74 جنيه للبيع و 49.83 جنيه للشراء، مقارنة بـ 49.63 جنيه للبيع و49.73 جنيه للشراء.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قال إن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي: "لن نكرر الأخطاء السابقة"، وتثبيت سعر الصرف أدي لحدوث مشاكل أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40% من قيمتها.

وأوضح مدبولي أن سعر صرف الدولار تحرك في نطاق 5% خلال الفترة الماضية منذ التعويم، وهو الأمر الذي اعتبره "طبيعياً" وفق حركة الطلب على الدولار مرجحاً استمراره في الفترة المقبلة.

وشهد الجنيه فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس الماضي، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت، وسط مبيعات واسعة النطاق في الأسواق الناشئة، ثم عاود الارتفاع بما يتراوح بين 31 و41 قرشا منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، ليتجاوز الدولار الـ49 جنيها للمرة الثانية منذ تحرير سعر الصرف خلال مارس الماضي.

وكان البنك المركزي سمح في مارس الماضي بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، من 31 جنيها تقريبا للدولار إلى 50 جنيها، ثم عاود الارتفاع تدريجيا ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار خلال الشهور الماضية.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، واستقر في بنك البركة، وبنك كريدي أجريكول ليسجل 49.54 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.