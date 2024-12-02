 وزير خارجية البرازيل: الوضع في غزة أسوأ من كارثي.. والقطاع يشهد إبادة جماعية - بوابة الشروق
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وزير خارجية البرازيل: الوضع في غزة أسوأ من كارثي.. والقطاع يشهد إبادة جماعية


نشر في: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 5:33 م

أشاد وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، بعقد مصر مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.

وشدد خلال كلمته في المؤتمر، على عدم إمكانية التفاوض على دخول المساعدات الإنسانية لأنها التزام قانوني دولي.

وأضاف أنّ ثمة تاريخ من التعاون لإرساء الاستقرار في بلدان الشرق الأوسط، كما تعمل مصر لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وتابع: «الوضع في غزة أسوأ من كارثي، في ظل أزمة إنسانية كبيرة يمكن وصفها بالإبادة الجماعية وفقا لما جاء في المحكمة الجنائية الدولية».

ولفت إلى أن الوضع في غزة تحوَّل من الدفاع عن النفس إلى انتقام من الأطفال والنساء وإلحاق المعاناة بالشعب الفلسطيني.


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