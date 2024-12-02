زيمبابوي تتوج ملكة جمال العالم لعام 2025

توجت زيمبابوي ممثلتها في مسابقة ملكة جمال العالم كورتني جونجوي البالغة من العمر 23 عاماً، بعد جدل العام الماضي لاختيار ملكة جمال زيمبابوي من أصحاب البشرة البيضاء والتي شهدت اعتراض العديد من السكان الذين اعتبروا اختيار لا يمثل الهوية الأفريقية لزيمبابوي وملامح أغلب السكان.

وقالت كورتني في تصريحات لصحيفة هيرالد الصادرة في زيمبابوي، أن تتويجها سيكون فرصة لتقديم الرواية الأفريقية حول العالم وإخبار العالم أن الأفارقة يمكنهم تولي المسئولية.

وأضافت "سأستخدم قصتي لتقديم السرد الأفريقي، ونحن مستعدون للتأثير على الساحة العالمية، ويجب على العالم أن يعرف أن زيمبابوي موجودة هنا"