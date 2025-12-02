بتكوين ترتفع بعد تراجع حاد وسط مخاوف من ضعف الطلب المؤسسي

ارتفعت عملة بتكوين اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة دفع أكبر عملة رقمية في العالم إلى أقل من 84 ألف دولار، مع عودة موجة النفور من المخاطرة إلى الأسواق الرقمية في بداية ديسمبر.

وسجلت العملة الرقمية ارتفاعًا بنسبة 0.6% لتصل إلى 87,087.6 دولار بعد أن فقدت أكثر من 7% من قيمتها أمس الاثنين.. فيما انخفضت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية عالميًا، بنسبة 0.3% لتصل إلى 2,814.92 دولار؛ كما هبطت XRP بنسبة 1.1% إلى 2.02 دولار.

وسجلت سولانا ارتفاعًا طفيفًا، بينما صعدت كاردانو بنسبة 2%، في المقابل تراجعت بوليجون بنسبة 3.5%.

وعلى صعيد العملات الميمية، هبط كل من دوجكوين و**$TRUMP** بنسبة 0.6%.

ومثل هبوط أمس الاثنين امتدادًا للاتجاه الهابط الذي سيطر على شهر نوفمبر، الذي شهد أسوأ أداء شهري لبتكوين خلال أكثر من أربع سنوات، مع تسجيل صناديق بيتكوين الفورية (ETFs) انسحابات ضخمة.

ورغم استقرار العملة بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء، إلا أن ذلك لم يخفف المخاوف المتعلقة بضعف السوق الأوسع.

وأشار تقرير لمنصة (كوين ديسك) للعملات الرقمية إلى أن بتكوين قد تختبر نطاق 60-65 ألف دولار إذا استمر الانخفاض؛ وجاءت موجة النفور من المخاطرة نتيجة مزيج من جني الأرباح، وضعف السيولة، والحذر قبل صدور عدة محفزات اقتصادية كبرى خلال هذا الشهر.

وتتزايد التوقعات بخفض الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماع الأسبوع المقبل، حيث بلغت نسبة توقعات السوق تقريبًا 90%، ما يرفع الآمال في تيسير الأوضاع المالية.

ومع ذلك، لا يزال عدم اليقين حول توقيت وحجم أي تخفيف مستقبلي للسياسة النقدية، يضيف تقلبات إلى أسواق العملات الرقمية.