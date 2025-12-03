جبهة الخلاص الوطني بتونس: الشرطة تحاصر منزل الزعيم أحمد نجيب الشابي

قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، إن قوات الشرطة تحاصر منزل زعيم الجبهة السياسي البارز أحمد نجيب الشابي تمهيدا على الأرجح لاعتقاله بعد صدور حكم بسجنه لمدة 12 عاما.

وكانت الشرطة، اعتقلت في وقت سابق اليوم المحامي والمعارض السياسي البارز العياشي الهمامي ضمن ايقافات طالت ملاحقين في قضية التآمر على أمن الدولة بعد صدور أحكام من محكمة الاستئناف.

ويأتي اعتقال الهمامي الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد أيام قليلة من اعتقال الناشطة المعارضة شيماء عيسى خلال مسيرة احتجاجية السبت الماضي تطبيقا لحكم صدر ضدها بالسجن لمدة عشرين عاما.

ويواجه أيضا السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي الاعتقال تطبيقا للعقوبة.

وأيدت محكمة الاستئناف اغلب الاحكام التي صدرت ضد العشرات من السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء الموقوفين في فبراير 2023، ووصلت أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما.

وقال العياشي الهمامي في مقطع فيديو، قبل اعتقاله اليوم، إنه يواجه تهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابي.

ووصف الحكم الصادر ضده بالقرار السياسي الصادر عن الرئيس قيس سعيد وحكومته.

وتابع العياشي، أن سعيد وصم خصومه بالخيانة والتآمر لتكميم الافواه.

وتتهم السلطة الموقوفين في القضية بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة فيما تتهم المعارضة النظام القائم بتلفيق تهم سياسية إلى السجناء وإخضاع القضاء إلى أوامره.