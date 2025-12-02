مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري: نواصل جهود ضمان صمود الهدنة في غزة

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن قطر تواصل جهودها المكثفة لضمان صمود الهدنة الحالية في قطاع غزة، ومراقبة تنفيذ الاتفاق منذ اليوم الأول، عبر غرفة المراقبة المشتركة في العاصمة المصرية القاهرة، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء في الوساطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء.

وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية: "إن الخروقات المسجلة ليست فقط مثيرة للقلق، بل تمثل مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لدولة قطر في إطار مراقبتها والتعامل معها"، مؤكدا استمرار العمل على مراقبة هذه الخروقات لضمان عدم انهيار الهدنة الحالية.

وأضاف أن "الاتصالات مستمرة بين الأطراف على مختلف المستويات بهدف الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم عدم وجود أي جديد للإعلان عنه حتى الآن"، لافتا إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين خلال الأيام الماضية الداعمة لاستمرار هذه الهدنة.

وأكد استمرار الجهود القطرية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، معربا عن ثقته بخطة الرئيس الأمريكي وكذلك الموقف الأمريكي الداعم للهدنة، بجانب الجهود التي يبذلها الوسطاء والدول الإقليمية المختلفة بهذا الإطار.

وشدد مستشار رئيس مجلس الوزراء، على أن الخروقات القائمة تمثل تهديدا للهدنة وتهديدا للسلام بشكل عام، قائلا في هذا السياق: "ننظر إلى هذه الخروقات بقلق بالغ جدا، ونشارك ذلك مع جميع شركائنا في الوساطة وفي الإقليم".

وجدد التأكيد على أن قطر تقف دائما إلى جانب شركائها في المجتمع الدولي؛ انطلاقا من سياستها الثابتة القائمة على حل جميع الأزمات بالسبل السلمية والتعامل مع الخلافات عبر طاولة الحوار.

وبشأن التوترات الأخيرة بين فنزويلا والولايات المتحدة، أوضح الأنصاري، أن "دولة قطر قامت بدور الوسيط في هذا الإطار، بما في ذلك تبادل الرهائن بين البلدين"، مؤكدا أن قطر تتابع عن كثب التطورات الحاصلة بين البلدين وتعبر عن قلقها إزاءها، وتدعم بقوة أي حوار بين الطرفين.

وبين أن الهدنة في قطاع غزة ما زالت قائمة، لافتا إلى أنه ينبغي البناء الآن على تحويل الهدنة إلى فرصة للتقدم نحو المرحلة الثانية، وهذا ما تعمل عليه دولة قطر بالتعاون مع شركائها.