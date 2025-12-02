أعلنت مجموعة "برادا" اليوم الثلاثاء، استحواذها على دار أزياء "فيرساتشي" في ميلانو المنافسة لها، رسميا، في صفقة بلغت قيمتها 25ر1 مليار يورو (نحو 4ر1 مليار دولار).

وتضع الصفقة دار الأزياء المعروفة بتصميماتها الجذابة تحت سقف واحد مع أزياء برادا "شديدة الأناقة" وجاذبية علامة "ميو ميو" التجارية التي تستهدف فئة الشباب.

ومن المتوقع أن تعيد الصفقة المرتقبة مسيرة "فيرساتشي"، بعدما سجلت أداء متوسطا ​​بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، ضمن مجموعة "كابري هولدينجز" الأمريكية للسلع الفاخرة.

وكانت "كابري هولدينجز"، التي تضم مجموعة "مايكل كورس" و"جيمي تشو"، قد استحوذت على "فيرساتشي" في عام 2018.