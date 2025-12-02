رئيس وزراء سانت لوسيا يفوز بولاية ثانية بعد فوز حاسم في الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز رئيس وزراء سانت لوسيا فيليب جيه بيير بولاية ثانية، بعد فوز حاسم في الانتخابات بالجزيرة الواقعة شرقي منطقة الكاريبي.

وفاز حزب العمال الذي ينتمي إليه بيير، على حزب العمال المتحدين الذي ينتمي إليه ألن تشاستانيت، حيث حصد 14 من أصل 15 مقعدا في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي أجريت أمس الاثنين.

وقال بيير، في ساعة متأخرة من أمس الاثنين: "هناك مكان للمعارضة في البرلمان، سنمضي قدما ونعمل على تحقيق التقدم معا".

ومن المقرر أن يؤدي بيير اليمين الدستورية بحلول نهاية الأسبوع وأن يعين مجلس وزراء جديدا الأسبوع المقبل.

وتعتمد الجزيرة البالغ تعداد سكانها بشدة على السياحة. وتبلغ نسبة البطالة في البلاد 11% ويربو معدل الفقر فيها على 20%.