يعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري، عن القائمة النهائية للفائزين بالجائزة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2025، بدورتها الثانية عشرة، في الساعة السادسة مساء بقاعة إيوارات بالجامعة الأمريكية، بجانب إعلان الفائز بفرع الدراسات النقدية.

ويبلغ إجمالي قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع شعر العامية 300 ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تُقسَّم بالتساوي على العشرة الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية 50 ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

وتشترط الجائزة أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2022 وديسمبر 2023، وأن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوبًا بالعامية المصرية.

وتُمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة، كما تُمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عامًا، ويتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر، ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى في دورة تالية.

فيما تُقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية، بشرط موافقة الشاعر كتابيًا على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

يذكر أن أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929 - 3 ديسمبر 2013) ولد في قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وهو أحد أهم شعراء العامية في مصر، وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن والشعر العربي، ولُقّب بـ"الفاجومي المصري".

ويرافق اسم أحمد فؤاد نجم، وملحن ومغنٍّ هو الشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيري الذي بدأ بعد نكسة 1967، وفي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرًا للفقراء.