في ليلة فنية ساحرة استعاد فيها الحضور ذكريات زمن الفن الجميل، شهدت الدكتورة غادة جبارة عرض العرائس "أمل حياتي" إخراج نهاد شاكر، والذي أقيم تحت إشراف الدكتور حسام محسب، ويقدّم سيرة في حب أم كلثوم على مسرح نهاد صليحة.

يتناول العرض مشوار كوكب الشرق أم كلثوم من خلال استعراض محطات متعددة من حياتها، بدءًا من نشأتها في قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، وغنائها الشعر والإنشاد بمصاحبة والدها، ثم انتقالها إلى القاهرة حيث تعرّفت على فنانين بارزين ساهموا في صقل موهبتها وتشكيل شخصيتها الفنية، مثل الشيخ أبو العلا محمد، والشاعر أحمد رامي، والملحنين محمد القصبجي، ورياض السنباطي، ومحمد عبد الوهاب وغيرهم.

كما يتناول العرض الدور الوطني لأم كلثوم، خاصة بعد نكسة 1967، وكيف ساهمت في دعم المجهود الحربي من خلال جمع التبرعات وإقامة حفلات في باريس، إلى جانب أغنية "أصبح عندي بندقية" التي غنّتها في أرض الصمود فلسطين. ويسلّط العرض الضوء أيضًا على دورها في دعم السيدات المتضررات من آثار الحرب من خلال تنفيذ مشروع "ألف ماكينة" الذي تم توزيع معداته على السيدات لمساندتهن ودعمهن.

شهد العرض حضور الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، والفنانة عزة لبيب، وفنان العرائس جمال الموجي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون.

يشارك في الأداء الصوتي لعرض "أمل حياتي" الفنانة أمل عبد الله والفنان هاني كمال، والعرض من تأليف هدير هشام ونهاد شاكر، وأشعار أيمن النمر، وموسيقى وألحان حمدي وجيه، والهندسة الصوتية للدكتور خالد محسب، والإخراج الإذاعي لعمرو عبده دياب، ونحت العرائس لمحمود الطوبجي ومصطفى فكري، والإخراج المسرحي لنهاد شاكر.