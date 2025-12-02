فاديفول يدعو بوتين إلى التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل لقائه وسيطَ الولايات المتحدة ستيف ويتكوف في موسكو، إلى الدخول في مفاوضات بشأن وقفٍ لإطلاق النار في أوكرانيا.

وخلال لقاء مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في برلين، قال فاديفول اليوم الثلاثاء، إن "فلاديمير بوتين دائمًا ما يبحث عن أعذار جديدة لعدم رغبته في التفاوض. ولهذا تظل شكوكي قائمة حول ما إذا كان مستعدًا أصلًا للحديث بجدية عن السلام".

وكان فاديفول صرح بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أمس الاثنين، بأن هناك توافقًا كبيرًا في التقييم بينهما، وأردف:" نرى أنّ الوقت قد حان الآن للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أنه بحث مع روبيو أيضًا ضرورة أن تتضمن أيّ تسوية موثوقة أمنًا وسلامًا دائمين لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها.

كما وجّه وزير الخارجية الألماني شكرًا صريحًا للحكومة الأمريكية على جهودها من أجل السلام في أوكرانيا.

وأشار فاديفول إلى أن هذه الجهود تشمل أيضًا المحادثات التي يجريها ويتكوف اليوم في العاصمة الروسية، حيث من المقرر عقد اجتماع للمبعوث الأمريكي الخاص مع بوتين في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.

وقال وزير الخارجية الألماني، إن هذه المحادثات تُظهر أنه ربما يكون هناك أيضًا في موسكو اهتمام "باستكشاف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل".

وشدّد على أن بوتين يجب أن يدرك أن أوروبا وألمانيا ستظلان بوضوح إلى جانب أوكرانيا.

واختتم تصريحاته قائلا: "سنواصل تعزيز جهودنا من أجل دعم أوكرانيا".