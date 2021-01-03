وزير الإعلام اليمني: استمرار جرائم مليشيا الحوثي نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي

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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، "أن تمادي مليشيا الحوثي واستمرار جرائمها نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات المليشيا المتواصلة منذ الانقلاب".

وأدان الإرياني واستنكر بشدة المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بقصف عرس نسائي في قاعة المنصور في شارع المطار بمدينة الحديدة، بقذيفة هاون سقطت امام القاعة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة تسعة في حصيلة أولية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ": "إن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين".