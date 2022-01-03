أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه يتعين عقد قمة للدول الخمس النووية بعد بيانهم المشترك المتعلق بمنع حدوث حرب نووية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "إن البيان المشترك للبلدان الخمس النووية لا يستبعد ضرورة عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق".

يُذكر أن زعماء الدول النووية الخمس، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، نشروا في وقت سابق من اليوم بيانا مشتركا حول ضرورة منع حدوث حرب نووية وتجنب سباق التسلح.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن البيان جاء بمبادرة من الجانب الروسي.

ومن جهة أخرى، يجري نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك -المسؤول عن الملف الأوكراني - في السادس من يناير الجاري بموسكو محادثات مع كل من المستشار السياسي للمستشار الألماني ينس بلوتنر، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون.

وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين أن الاجتماع سيعقد بدعوة من الجانب الروسي ويناول صيغة نورماندي لحل الأزمة الأوكرانية.

وكان زعماء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا قد طالبوا مؤخراً بضرورة استئناف موسكو وكييف المحادثات بـ "صيغة نورماندي"، التي شُكلت في يونيو عام 2014، بمدينة نورماندي الفرنسية على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 70 لإنزال قوات الحلفاء على ساحل المدينة عام 1944.