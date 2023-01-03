تراجع صادرات النفط الروسي الشهر الماضي لأقل مستوياتها خلال 2022

أظهرت بيانات حركة نقل النفط الخام عبر البحار تراجع صادرات النفط الروسي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من العام الماضي لأقل مستوياتها خلال العام ككل، بسبب العقوبات الغربية على روسيا.

كما واصلت الصادرات الروسية إلى كل من الصين والهند وتركيا تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، في الوقت الذي أصبحت الدول الثلاث السوق البديلة للسوق الأوروبية التي توقفت عن استيراد النفط الروسي ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي صادرات روسيا النفطية عبر ناقلات النفط البحرية تراجعت خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من العام الماضي بمقدار 117 ألف برميل إلى 615ر2 مليون برميل يوميا. كما تراجعت الصادرات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قررت في أوائل الشهر الماضي وضع سقف لسعر شراء الخام الروسي في الأسواق العالمية يبلغ 60 دولار للبرميل كجزء من العقوبات على موسكو.

واعتبارا من 5 ديسمبر الماضي بدء الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد النفط الروسي الذي يصل على ناقلات النفط، مع السماح باستمرار استيراد النفط القادم عبر خطوط الأنابيب في بعض الحالات.

وأدى الحظر الأوروبي على استيراد النفط الروسي إلى زيادة كبيرة في المدة الزمنية اللازمة لوصول شحنات الخام إلى أسواقها في آسيا بشكل خاص، حيث تستغرق الرحلة حاليا من بحر البلطيق إلى موانئ الهند حوالي 31 يوما.