أسعار النفط ترتفع مع استمرار التوترات فى البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف فى التعاملات الآسيوية، أمس الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن فى البحر الأحمر وتصاعد التوتر فى الشرق الأوسط.

وارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 76.11 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 26 سنتا أو 0.3% إلى 70.64 دولار.

وصعدت أسعار النفط بنحو دولارين فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، بعد الهجمات التى شنها الحوثيون على سفن فى البحر الأحمر مطلع الأسبوع، وتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية يوم الإثنين الماضى.

وصدت طائرات هليكوبتر أمريكية الأحد الماضى، هجوما شنته قوات للحوثيين على سفينة حاويات تديرها شركة الشحن الدنماركية ميرسك فى البحر الأحمر.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن سفينة حربية إيرانية دخلت البحر الأحمر الإثنين الماضى.

وقالت ميرسك ومنافستها الألمانية هاباج لويد، إن سفن الحاويات التابعة لهما ستواصل تجنب طريق البحر الأحمر والعبور من قناة السويس.

وتعتزم المجموعة الفرنسية CMA CGM ثالث أكبر شركة شحن، زيادة أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة تصل إلى 100% اعتبارًا من 15 يناير الحالى.

وفى سياق متصل تجاوزت الولايات المتحدة كلا من أستراليا وقطر فى تصدير الغاز الطبيعى المسال العام الماضى لتحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير هذا النوع من الطاقة.

وصدرت أمريكا 91.2 مليون طن مكعب من الغاز المسال العام الماضى، وهو مستوى قياسى جديد حيث جاء بدعم من إعادة افتتاح ميناء جديد فى ولاية تكساس.

وسجلت قطر تراجعا سنويا فى تصديرها للغاز المسال للمرة الأولى منذ 2016 وبنسبة لامست 2% لتحتل المركز الثالث عالميا فى تصدير الغاز المسال بعد أستراليا.

ومن المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة مشروعين جديدين للغاز المسال فى كل من تكساس ولوزيانا ما سيضيف 38 مليون طن مكعب سنويا من الطاقة التصديرية للبلاد.