مصدر بالنقل: بدء الحفر الجزئى لنفق مترو الهرم

قال مصدر بوزارة النقل، إن إحدى شركات التحالف المصرى المُنفذ لمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المعروف إعلاميا بـ«مترو الهرم»، بدأت خلال الأيام الماضية بحفر جزئى لأحد نفقى الخط للمرحلة التى تمتد من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط.



وأضاف المصدر لـ«الشروق»، اليوم، أن ماكينة الحفر التى تديرها الشركة بدأت أعمال حفر بجوار محطة (حدائق الأشجار) وهو المكان الذى تم من خلاله إنزال وتجميع إحدى ماكينات الحفر الأربعة التى تعاقدت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق عليها، من إنتاج شركة Herrenknecht AG الألمانية، منوها إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال الحفر داخل نفقين منفصلين، حيث من المخطط تشغيل الماكينات الأربعة بالتوازى للانتهاء من الخط فى أقرب وقت ممكن.



وأشار المصدر إلى أن كل جزء يتم حفره تليه عملية تبطين له بواسطة حلقات خرسانية ليتم تركيب الحلقات الخرسانية المكونة لجسم النفق تحت الأرض لحماية النفق بطول الخط.



لافتا إلى أن حيث تم تقسيم المرحلة الأولى إلى قطاعات لحفرها ثم استكمال الأعمال الإنشائية بكل محطة وفى جسم النفق، ليتم تركيب الحلقات الخرسانية المكونة لجسم النفق تحت الأرض أولا بأول لحماية النفق بطول الخط.



ونوه إلى أنه سيتم استخدام ٦ ماكينات حفر فى الخط الرابع، وتم بالفعل تركيب ماكينتى حفر ببئر النزول القريب من محطة حدائق الأشجار، بالإضافة إلى تركيب ماكينتى حفر بمحطة الأهرامات بشارع الهرم.



وأضاف المصدر أنه من المخطط الانتهاء من حفر الخط فى 2026، ثم يليه تنفيذ التشطيبات النهائية بالمحطات ثم أعمال التشغيل التجريبى لمسار القطار.



وأكد المصدر جاهزية معظم محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لاستقبال الماكينات، حيث تم حفر أماكن تلك المحطات وتنفيذ الأعمال الإنشائية المطلوبة، وجار صب أسقف بعض المحطات مثل محطة مترو (النصر) بمساكن الضباط، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو فى 2026.



جدير بالذكر أن طول الخط الرابع بالكامل 42 كيلو مترا، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلو مترا، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كيلو مترا، وعدد 21 محطة، ومن المخطط أن تُحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح.