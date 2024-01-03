روسيا تسقط 12 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 صواريخ من طراز توتشكا-يو وستة صواريخ من طراز أولخا فوق منطقة بيلجورود.

وقالت الوزارة، في بيان، "في هذا الصباح، 3 يناير الجاري، تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام صواريخ من نظام الصواريخ متعددة الإطلاق أولخا وقاذف الصواريخ توتشكا-يو"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت الوزارة أنه "تم تدمير ستة صواريخ من طراز توتشكا-يو وستة صواريخ من طراز أولخا فوق منطقة بيلجورود."

وكان حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، قد أعلن عبر قناته على منصة تليجرام، أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف جوية كانت في طريقها نحو بيلجورود.

وقال جلادكوف: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق بيلجورود وضواحيها. وجرى إسقاط عدد من الأهداف الجوية كانت في طريقها نحو المدينة".

وأشار إلى عدم وجود أي معلومات تفيد بوقوع خسائر حتى اللحظة.

وفي 2 يناير الجاري، تم تسجيل أربع هجمات صاروخية في المنطقة، حيث قتل مدني واحد وأصيب 11 آخرون.