أستاذ أمراض باطنة يحذر من منتج وقف التدخين: يحتوي على مخدر ويزيد خطر السرطان

حذر الدكتور أحمد مؤنس، أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة عين شمس واستشاري الجهاز الهضمي والكبد، من منتج منتشر بين الشباب للمساعدة على وقف التدخين، قائلاً: «هذا المنتج يحتوي على مخدر ومادة الإيثانول، وهذه المادة خطيرة خاصة على مرضى السكر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المحاور» مع الإعلامي فهمي بهجت، المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن هذا المنتج يؤدي إلى الإضرار بالبكتيريا النافعة التي تُساهم في عملية الهضم؛ ليس هذا فقط بل تُساهم في انتشار بكتيريا من نوع معين تُزيد من الإصابة بالأمراض التي تصل للسرطان في اللثة والمريء والقولون في بعض الأحيان.

وأوضح أن هذا المنتج لم يحصل على أي ترخيص من وزارة الصحة، ومستورد من الخارج، وانتشر بين الشعب المصري، والكثير لا يعي هذا الأمر.

ونوه إلى أن هناك بعض القنوات الفضائية غير المرخصة تنشر إعلانات للعلاج عن طريق الأعشاب بصورة خاطئة، والمريض يتعلق بأي شيء، مشيرًا إلى أن هذه الأشياء خطيرة وتؤثر سلبًا على صحة الإنسان.