إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل

أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شابين نقلا إلى مستشفيات الخليل عقب إصابتهما بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.

في السياق، اعتدى مستوطنو "رمات يشاي" المقامة على أراضي الفلسطينيين في حي "تل الرميدة"، وسط مدينة الخليل، على عائلة تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها.. فيما قامت قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان بحماية المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم أو الخروج من منزلهم.