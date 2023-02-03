سول وواشنطن تتفقان على استمرار التعاون الوثيق للتعامل بحزم مع استفزازات بيونج يانج

أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ومستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية لا يزال يمثل أولوية قصوى.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن ذلك جاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية الكوري ومستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث اتفقا على الحفاظ على التعاون الوثيق بين البلدين للتعامل بحزم مع الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية.



وتعهد الجانبان بالعمل معا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة الوعي بأوضاع حقوق الإنسان في الشمال، مع حث المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



ودعا "بارك" إلى توثيق التعاون الثنائي لضمان نجاح زيارة الرئيس "يون سيوك-يول" إلى واشنطن هذا العام، وسلط الضوء على إنجازات البلدين.



كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال أشباه الموصلات والفضاء والإنترنت والتكنولوجيا، لتحقيق الرخاء المشترك للأجيال الشابة.