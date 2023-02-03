مصرع طالب صعقا بالكهرباء بالشرقية

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة؛ إثر تعرضه لحادث صعق كهرباء داخل منزل أسرته في قرية شلشلمون التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منيا القمح من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول محمود عربي السيد، 17 سنة، طالب، مقيم في قرية شلشلمون التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة إثر توقف بعضلة القلب.



بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث صعق كهرباء داخل منزل اسرته في قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح.



تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه، وطلبت تحريات المباحث.