الخارجية الروسية: محادثات روسية صينية حول تعزيز العلاقات الثنائية في 2023

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، ونظيره الصيني، ما تشاو تشو، خلال لقاء جمعهما اليوم الجمعة، على السعي المتبادل للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية الصينية ومناقشة آفاق توسيع العلاقات الثنائية في عام 2023.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نُشر على موقعها الرسمي: "لقد ثمن الجانبان الروسي والصيني خلال اللقاء الوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية والعمل المتبادل على تطورها التدريجي".

وأضاف البيان: "تناولت المباحثات بين نائب وزير الخارجية الروسي ونظيره الصيني آفاق توسيع العلاقات الثنائية في عام 2023 ووجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية وتحديد الخطوات اللازمة لمواصل تعزيز العلاقات بين البلدين".

ومن ناحية أخرى، قال رئيس جمهورية القرم التابع لموسكو سيرجي أكسيونوف:" إن جميع الأموال المتأتية من بيع الممتلكات المؤممة لرجال الأعمال الأوكرانيين في شبه جزيرة القرم ستُوجه إلى احتياجات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف أكسيونوف عبر قناته في تليجرام، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة: "سيتم استخدام جميع عائدات بيع الممتلكات المؤممة لرجال الأعمال الأوكرانيين لتجهيز المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

يُذكر أن برلمان شبه جزيرة القرم قرر في وقت سابق من اليوم الجمعة، تأميم ممتلكات عدد من رجال الأعمال والسياسيين الأوكرانيين والبنوك والمصانع التابعة لهم.