القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في عدد من الهجمات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء اليوم السبت، إسقاط 12 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في عدد من الهجمات.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن سفينة يو إس إس كارني اشتبكت حوالي الساعة 10:30 من صباح أمس الجمعة (بتوقيت صنعاء)، مع طائرة مسيرة وأسقطتها فوق خليج عدن، نافية الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشارت إلى أن قوات القيادة المركزية الأمريكية، نفذت في حوالي الساعة 4:40 من مساء الجمعة (بتوقيت صنعاء)، ضربات ضد أربع طائرات مسيرة تابعة للحوثيين كانت جاهزة للإطلاق.

ولفتت إلى أن «القوات الأمريكية حددت الطائرات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة»، قائلة إنها دمرتها «دفاعًا عن النفس».

وأفادت باشتباك طائرات USS Laboon (DDG 58) وطائرات F/A-18 من مجموعة Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group، في الساعة 9:20 من مساء الجمعة (بتوقيت صنعاء)، مع 7 طائرات مسيرة وإسقاطها فوق البحر الأحمر.

ونفت الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الهجوم الأخير، مؤكدة أن «هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية».

