نادي الأسير الفلسطيني يعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 6500

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت، 12 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير في بيان له، اليوم السبت، أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الدهيشة/بيت لحم، والتي رافقها تنفيذ اقتحامات واسعة لمنازل المواطنين، منهم منزل الأسير السابق غسان زواهرة، والذي يقتحمه الاحتلال للمرة التاسعة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن «بقية الاعتقالات توزعت على محافظات: نابلس، جنين، وطوباس، وطولكرم، رافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال».

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو 6500، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفت النادي إلى أن «الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 120 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة».

وأوضح في بيانه أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.