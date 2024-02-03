صحة غزة: استشهاد 107 مواطنين وإصابة 165 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و238 شهيدًا، و66 ألفًا و452 إصابة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

واستشهد 19 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، لليوم العشرين بعد المئة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 18 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل في مدينتي دير البلح ورفح، وسط وجنوب القطاع.

كما ارتقى مواطن، جراء إصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتشهد مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة قصفا عنيفا، جوا وبرا.