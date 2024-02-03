رياضة دمياط تنظم برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة بمركز شباب شرباص

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة في دمياط، بالتعاون مع إدارة فارسكور، برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، والذي تم تنفيذه بمركز شباب شرباص.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم السبت، أن البرنامج يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة عند النشء، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وبحضور الشيخ ماجد محمد هلال، مدير الرواق الأزهري بدمياط، والشيخ إكرامي المغازي، عضو علمي لرواق القرآن للرواق الأزهري بدمياط.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.