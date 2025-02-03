أشرف بن شرقي يشارك في مران الأهلي لأول مرة

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يشارك المهاجم المغربي أشرف بن شرقي المنضم حديثا لصفوف الأهلي في مران الفريق لأول مرة على ملعب التتش، اليوم الإثنين.

ويستعد بن شرقي لتنفيذ برنامج تأهيلي في إطار تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها مع فريقه السابق الريان القطري.

وسيخضع اللاعب المغربي لاختبار طبي لتحديد مدى إمكانية استدعائه لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة بتروجت، يوم الخميس المقبل، في الجولة 12 بالدوري الممتاز.

وقال بن شرقي إن إصابته العضلية خفيفة احتاجت برنامجا علاجيا مدته 10 أيام، وينتظر تأكيدا من طبيب الأهلي على موعد جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بعد فوزه على مودرن سبورت 3-1 مساء الأحد، أمامه بيراميدز في الصدارة برصيد 24 نقطة.

أما بتروجت يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن البنك الأهلي صاحب المركز السابع.

وانضم أشرف بن شرقي لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادما من الريان القطري بصفقة انتقال حر.

ووقع بن شرقي عقدا مع الأهلي مدته موسمين ونصف، ينتهي في صيف 2027.