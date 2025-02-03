تراجع أسهم شركات السيارات العالمية بسبب الخوف من نشوب حرب رسوم جمركية بين أمريكا ودول العالم

تراجعت أسعار أسهم شركات السيارات في مختلف أنحاء العالم خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن جدد الرئيس الأمريكي تهديداته بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من المكسيك وكندا والصين وهو ما يهدد بتراجع مبيعات مصانع السيارات ومكوناتها المكسيكية والكندية في السوق الأمريكية.

وفي تعاملات آسيا تراجع سهما شركتي تويوتا موتور كورب ونيسان موتور، في حين قاد سهما فولكس فاجن الألمانية وستيلانتس المسجلة في هولندا التراجع في أوروبا، حيث انخفضت أسهم شركات السيارات في التعاملات الأوروبية إلى أقل مستوياتها منذ أبريل/نيسان الماضي. وتراجع سهما جنرال موتورز وفورد موتور كورب الأمريكيتان قبل انطلاق التعاملات الرسمية الأمريكية.

كان المقرر بدء تطبيق رسوم بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك اعتبارا من الغد قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم تأجيل فرض الرسوم على المنتجات المكسيكية لمدة شهر في أعقاب محادثة هاتفية مع نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مثل هذه الرسوم ستؤدي إلى اضطراب شديد في سلاسل إمداد مستقرة منذ عقود، وبخاصة بالنسبة لشركات صناعة السيارات العالمية التي أقامت مصانع مكونات وخطوط تجميع في المكسيك على مدى سنوات مضت، بهدف التصدير إلى السوق الأمريكية بصورة خاصة.

وتدير شركات صناعة المكونات الألمانية أكثر من 330 موقعا في المكسيك، في حين تمتلك شركات صناعة السيارات الألمانية عدة مصانع هناك وبلغ إنتاجها في 2023 أكثر من 716 ألف سيارة ركوب.

وتأتي هذه الرسوم الجمركية لتزيد متاعب صناعة السيارات العالمية التي تعاني بالفعل من ضعف الطلب في الأسواق الرئيسية وبخاصة على السيارات الكهربائية، إلى جانب تزايد من المنافسة من جانب الشركات الصينية.

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها الأوروبية خلال العام الماضي بنسبة 13% تقريبا.

وتراجع سهم فولكس فاجن التي صدرت خلال العام الماضي أكثر من 500 ألف سيارة من المكسيك إلى الولايات المتحدة في تعاملات اليوم بنسبة 7ر6% في حين تراجع سهم ستيلانتس ثاني أكبر شركة سيارات أوروبية من حيث الإنتاج بنسبة 7%. وتراجع سهم تويوتا في تعاملات بورصة طوكيو بنسبة 5% وسهم نيسان بنسبة 10% قبل أن يقلص خسائره قبل ختام التعاملات.

وتراجع سهم بي.إم.دبليو الألمانية للسيارات الفارهة بنسبة 5ر6% وسهم مرسيدس بنز جروب الألمانية للسيارات الفارهة أيضا بنسبة 3ر5%. وصدرت بي.إم.دبليو خلال العام الماضي 95151 سيارة من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وتراجع سهما شركتي فاليو وفوريفا الفرنسيتين لمكونات السيارات بنسبة 9% و13% على الترتيب حيث كانا الأشد تراجعا بين شركات المكونات.