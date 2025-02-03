الإسكان تطرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالعبور بسعر 18 ألف جنيه للمتر

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل إعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اليوم؛ عن طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إن المساحات مساحات الوحدات تتراوح بين 86 إلى 132 مترا، مشيرا إلى أن جميع الوحدات جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب، على أن يبدأ الحجز اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 16 فبراير.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن على الراغبين في الحجز التوجه إلى مقر صندوق تمويل المساكن في مدينة نصر للحصول على استمارة الحجز، وسداد مقدم جدية الحجز البالغ 100 ألف جنيه على أن يستكمل 20% من ثمن الوحدة بعد شهر من تأكيد الحجز.

وأشار إلى أن سعر المتر يبلغ حوالي 18 ألف جنيه كامل التشطيب، مؤكدا أن شروط الحجز سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للوزارة خلال يومين.

وأوضح أن أهم شرط هو سداد 50% من ثمن الوحدة خلال 7 أشهر قبل الاستلام، منوها إلى إمكانية تقسيط باقي ثمن الوحدة على عامين بدون فوائد، أو على 3 أو 5 سنوات بسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي.