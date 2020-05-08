الجيش اليمني يعلن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة تعز

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أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، بمقتل 12 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة تعز، وسط البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت"، عن العقيد حميد الخليدي، قوله: "إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين؛ إثر محاولة للمليشيا الهجوم على مواقع للجيش، إلا أن رجال الجيش أفشلوا الهجوم وكبدوا المليشيا خسائر فادحة".

وأضاف الخليدي: "قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة ومتسارعة في هجوم مباغت، تم من خلاله السيطرة على مواقع استراتيجية وتباب حاكمة في عزلة اليمن، مديرية مقبنة".

وأكد الخليدي، أن قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الماضية من السيطرة على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي.

في السياق ذاته، شهدت مواقع الدفاع الجوي غرب المدينة ووادي صالة شرق المدينة اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية.

وتسيطر قوات الجيش على مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا شديدا منذ أكثر من خمس سنوات.