سفير روسيا بأنقرة: نقدّر التزام تركيا باتفاقية مونترو

قال السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، إن بلاده تقدّر موقف تركيا في الالتزام باتفاقية "مونترو" الخاصة بالمضائق على خلفية التطورات في أوكرانيا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "خبر تورك" التركية، مساء الأربعاء، أن اتفاقية "مونترو" تهم الجانب الروسي أيضًا عن كثب.

وتابع: "يجب أن أقول أيضًا إننا نقدر موقف تركيا تجاه حماية اتفاقية مونترو والالتزام بها، فهي وثيقة مهمة من وثائق القانون الدولي".

وأكمل: "نحن على اتصال مستمر مع السلطات التركية فيما يتعلق باتفاقية مونترو واستخدام المضائق".

وأردف : "أؤمن بإمكانية الوصول معًا إلى وضع يمكن أن تتحقق فيه جميع مصالحنا وكل رغباتنا".

وتسمح اتفاقية مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.