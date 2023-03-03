رياضة كفر الشيخ تطلق برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية والمتنزهات الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بحديقة مركز دسوق، تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" بمشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، يوم الجمعة من كل أسبوع في حي من الأحياء السكنية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه الفعاليات تضمنت أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وممارسة رياضة "فى إطار اهتمام وزارة الشباب بتشجيع ممارسة الرياضة في كل مكان، ونشر ثقافة الرياضة للجميع.

وذكر أن البرنامج يلقي نجاحا كبيرا ويقدمه مجموعة من المدربين المتخصصين، يقدم البرنامج بكفر الشيخ بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضه، والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.