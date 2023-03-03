مزارعون يقودون جرارات في العاصمة البلجيكية احتجاجا على قانون بيئي

قاد الآلاف من المزارعين الفلمنكيين جرارات عبر شوارع بروكسل اليوم الجمعة، ما تسبب في اختناقات مرورية بالعاصمة بالبلجيكية؛ للاحتجاج على اقتراحات الحكومة بالحد من انبعاثات النيتروجين في قطاع الزراعة.

ووفقا للشرطة، نجح المزارعون، الذين يقودون حوالي 2700 جرار، في إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية والأنفاق وتسببوا في تأخيرات بحركة المرور.

وكان المزارعون يحتجون على قيود مقترحة للنيتروجين من قبل الحكومة الإقليمية الفلمنكية والتي تقول جمعية المزارعين الفلمنكية إنها ستؤدي إلى "إراقة دماء اجتماعية وكارثة اقتصادية".

وتم تزيين الجرارات بلافتات عليها شعارات مثل "امنحوا المزارعين مستقبلا" و"انقذوا أرواحنا : غذاؤكم في خطر".

ويعد النيتروجين عنصرا ضروريا في الكثير من الأسمدة. لكنه من الغازات الدفيئة القوية، ويمكن أن تتسبب مستويات عالية من النيتروجين في المياه الجارية من الحقول في مشاكل بيئية خطيرة.

وتعتبر احتجاجات المزارعين ضد قوانين البيئة في الاتحاد الأوروبي أمرا معتاد الحدوث.

وفي العام الماضي، على سبيل المثال، تظاهر مزارعون هولنديون، ضد خطط حكومية مشابهة لخفض انبعاثات النيتروجين الزراعية هناك، واتسمت المظاهرات بالعنف في بعض الأحيان.