 اليمن وأذربيجان يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية وجهود تحقيق السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليمن وأذربيجان يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية وجهود تحقيق السلام

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 5:43 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 5:43 م

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، اليوم الجمعة، في العاصمة الأذربيجانية باكو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ومستجدات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.

كما تناول الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تنسيق المواقف المشتركة إزائها.

واتفق الجانبان على تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين وفتح قناة للتبادل الثقافي بما في ذلك النظر في تقديم منح دراسية للطلاب اليمنيين للدراسة في الجامعات الاذربيجانية.


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