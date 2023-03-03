 السعودية تستنكر بشدة التصريحات المتطرفة لأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تستنكر بشدة التصريحات المتطرفة لأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 6:36 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 6:36 م

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن استنكارها الشديد للتصريحات "المتطرفة"، التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، من خلال مطالبته بـ "محو" قرية حوارة الفلسطينية.

‎وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة، والتي تعكس حجم العنف والتطرف، الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.


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