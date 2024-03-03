أمريكا والأردن تنفذان عمليات إنزال لمساعدات غذائية على قطاع غزة

نفذت الولايات المتحدة والأردن عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية على قطاع غزة يوم السبت في عملية مشتركة وسط تحذيرات متزايدة من مجاعة في القطاع الساحلي المحاصر.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن"عمليات الإنزال الجوي جزء من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات والطرق البرية".

وقالت القيادة إن طائرات النقل العسكرية الأمريكية أسقطت نحو 38 ألف وجبة طعام فوق منطقة الأزمة بعد ظهر السبت، ويجري التخطيط للقيام بمهام أخرى من هذا النوع.

ويقوم الأردن بإسقاط المواد الغذائية والإمدادات إلى غزة جوا منذ نوفمبر الماضي. وقد انضمت مؤخرا دول أخرى، بما في ذلك فرنسا والإمارات ومصر، إلى تلك العمليات.

وأثار الوضع الإنساني في غزة مأساوي، مع تزايد الجوع بين السكان، انتقادات دولية لإسرائيل بسبب العدد المتزايد من الضحايا المدنيين، وحجم الدمار الهائل ونقص الغذاء.

وحذر ممثلو الأمم المتحدة مؤخرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن آلاف المدنيين في قطاع غزة يموتون جوعا.

ووفقا للحكومة الأمريكية، فقد وضع الوسطاء الذين يسعون للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار اللمسات الأخيرة على اتفاق محتمل بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

وقال مسؤولون حكوميون كبار يوم السبت إن إسرائيل "قبلت بشكل أو بآخر" التفاصيل وأن "الكرة الآن في ملعب حماس".

وأكد ممثلو الولايات المتحدة أن المحادثات لا تزال مستمرة. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

ولا يزال الهدف هو تحقيق ذلك قبل حلول بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم تعليق الأنشطة العسكرية مؤقتا في بعض مناطق قطاع غزة لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.

وسيحدث التوقف بين الساعة 10 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) والساعة 2 ظهرا من السبت إلى الخميس في مواقع مختلفة في مدينتي رفح ودير البلح، حسبما أعلن متحدث عسكري على موقع إكس، تويتر سابقا، يوم السبت.

وأضاف أن التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يهدف إلى ضمان وصول المدنيين بأمان إلى مراكز توزيع المساعدات.

وحتى الآن، قتل 30320 شخصا وأصيب أكثر من 71500 آخرين منذ بدء الحرب، التي اندلعت نتيجة لهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي التي انطلقت من قطاع غزة، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص وأخذ ما يقرب من 240 آخرين.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة يوم السبت إن 11 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم للاجئين في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.