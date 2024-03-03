نبيلة مكرم تستعرض جهود مؤسسة فاهم للدعم النفسي في علاج المرضى النفسيين

احتفلت السفيرة نبيلة مكرم، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، بجهود المؤسسة، بعد مرور عام على إنشائها، والتي تعد أول مؤسسة مصرية للتوعية بالصحة النفسية، وكسر وصمة العار عن المرض النفسي.

وقالت مكرم، خلال كلمتها في الاحتفالية: "مشينا مشوار طويل في 2023 وقدرنا في خلال سنة كاملة ننظم 100 فعالية ونساعد أكتر من 1500 شخص، ولسه مكملين على نفس النهج في 2024، وهنظم ورش عمل، وبروتوكولات تعاون، لتقديم الدعم النفسي لكل محتاج، وتحت إشراف أطباء متخصصين".

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن هناك خطأ كبيرًا في تفسير المرض النفسي من منظور ديني، مؤكدا أن الإنسان يمرض نفسيا كما يمرض جسديًا.

وأضاف "الأزهري"، خلال جلسة حوارية بعنوان "الدين والصحة النفسية"، على هامش احتفالية مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، للاحتفال بمرور سنة على إنشاء أول مؤسسة مصرية للتوعية بالصحة النفسية وكسر وصمة العار عن المرض النفسي، أن البعد الديني والروحاني يبقى كعامل مساعد للوسط المحيط في كيفية التعامل مع المرض النفسي.

وأكد أن المرض النفسي ليس عارًا يستحي منه الإنسان، ولكن ينبغي أن نتعامل معه بالحرص والرحمة، موضحا أنه ينبغي على أسرة المريض نفسيًا ألا تشعر أنها في أزمة فالمرض النفسي ليس عارًا أو عيبا.

وتابع: "المريض النفسي لا ينبغي أن يحير نفسه في أشياء غير صحية من أعباء يلقيها على نفسه، وأنه غضب من الله".

ووجه رسالة للمجتمع قائلا: "تعاملوا في منتهى اللياقة والإكرام مع المريض النفسي"، مؤكدا أهمية التوجه للطبيب المتخصص للعلاج والإبقاء على الشق الديني من باب العامل المساعد.

يذكر أنه حضر الاحتفال كل من الدكتور علي المصليحى وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة، والسفيرة مشيرة خطاب، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.