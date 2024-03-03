خالد الغندور منتقدا أبو جبل: «تفكيره غلط»

انتقد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، محمد أبوجبل، حارس مرمى البنك الأهلي، على قرارته المتخبطة الفترة الماضية.

قال خالد الغندور، في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" أبو جبل نسي الكرة بعد ما رحل عن الزمالك، هذا ليس تصريح قاسي، الحارس بعد سن الـ34 من المفروض أن يتطور مستواه، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وأشاد حراس العالم بمستواه".

أضاف خالد الغندور:" أبوجبل، فكر غلط، وقع للنصر السعودي وفريق النصر رجع في كلامه، والأهلي خلص معاه ورجع في كلامه، الغلط في الأندية ولا الغلط في أبوجبل، نفسه؟".

أتم خالد الغندور:" أبوجبل، بعد ما كان أحسن حارس في أفريقيا ومن أفضل حراس العالم بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، حد كان يتصور إن الخطوة بعد الزمالك تكون البنك الأهلي! كان من المفترض أن يستمر مع الزمالك أو يحترف".