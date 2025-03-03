حماس تدعو المنظومة العربية إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع الاحتلال من استمرار سياسة التجويع في غزة

أعرب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عن تقديره للمواقف العربية والدولية المعلنة الرافضة لسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، الشقيقة مصر والمنظومة العربية إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع الاحتلال من استمرار سياسة التجويع التي تمهد لمخطط تهجير أهل قطاع غزة؛ بما يحمله من تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما دفع الأمم المتحدة إلى الدعوة للاستئناف «الفوري» لدخول المساعدات.

وجاء القرار الإسرائيلي في وقت بلغت فيه المحادثات بشأن تمديد الهدنة طريقا مسدودا، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي استمرت 42 يوما.

ونددت مصر وقطر والسعودية، خلال الساعات الأخيرة، بالقرار الإسرائيلي، واعتبرت أنه «انتهاك صارخ» لاتفاق الهدنة.

وانتهت، السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير، قبل أن تعلن إسرائيل دعمها مقترحا أمريكيا لتمديد هذه المرحلة حتى منتصف أبريل.

في المقابل، تتمسك حماس ببدء مباحثات المرحلة الثانية، التي يفترض بها أن تضع حدا نهائيا للحرب.