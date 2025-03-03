حققت النجمة زوي سالدانا إنجازا تاريخيا بفوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «إيميليا بيريز - Emilia Pérez»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97.

ويعد هذا الفوز الأول في مسيرتها؛ مما جعل حديثها على المسرح أكثر تأثيرا، خاصة مع تعبيرها عن فخرها كونها أول أمريكية من أصل دومينيكي تحصد هذه الجائزة.

وتنافس على الجائزة كلا من إيزابيلا روسيليني عن فيلم «المجمع المغلق - Conclave»، وسيلينا جوميز عن فيلم «إيميليا بيريز - Emilia Pérez»، وفيليستي جونز عن فيلم «الوحشي - The Brutalist»، وأريانا جراندي عن فيلم «شريرة - Wicked».