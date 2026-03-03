ماليزيا تحذر من ارتفاع تكاليف الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط

حذرت ماليزيا من احتمالية مواجهة ارتفاع في تكاليف الطاقة، في ظل زيادة أسعار النفط الناجم عن التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وصرح وزير الاقتصاد، أكمل نصر الله محمد ناصر، في خطاب ألقاه بكوالالمبور اليوم الثلاثاء، بأن هذا الوضع "يخلق حالة من عدم اليقين لقطاع الأعمال وقطاع الطاقة في ماليزيا، لا سيما فيما يتعلق بتكاليف الوقود، وتسعير الكهرباء، والأمن العام للطاقة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط سيؤثر أيضاً على واردات ماليزيا من الغاز الطبيعي المسال.

وأشار الوزير إلى أنه رغم المكاسب التي قد تحققها شركة النفط الوطنية بتروناس، التي تساهم بشكل كبير في إيرادات الدولة، من ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه المكاسب ستتبدد نتيجة التكلفة المتزايدة لاستيراد المشتقات النفطية المكررة.

وفي سياق متصل، واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الثلاثاء مع تكثيف الولايات المتحدة وإسرائيل لعملياتهما ضد إيران، حيث ارتفع خام "برنت" القياسي العالمي ليصل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل، بعد قفزة بلغت 7% أمس الاثنين، بينما اقترب خام "غرب تكساس الوسيط" من 73 دولارا.

وحذر وزير الاقتصاد الماليزي من أن تهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز — وهو مسار حيوي لترانزيت الطاقة بالكامل — قد تؤدي، حتى وإن كان الإغلاق مؤقتاً، إلى "تضييق حاد في المعروض" وفرض علاوات مخاطر عالية على واردات الطاقة.



