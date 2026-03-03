 وزير الدفاع البولندي: لا نؤيد الهجمات الأمريكية على إيران - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 3:24 م القاهرة
وزير الدفاع البولندي: لا نؤيد الهجمات الأمريكية على إيران

وارسو - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:00 م

قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك –كاميش، خلال زيارة لواشنطن، اليوم الثلاثاء، إن بولندا لا تعتزم تقديم الدعم العسكري للولايات المتحدة في هجومها على إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.

ونقلت الوكالة عن الوزير القول: "لم يكن هناك أي طلب من هذا القبيل، ولا طلب مماثل. بولندا لا تشارك في هذه العملية".

وأضاف كوسينياك-كاميش، أنه "في ضوء الحرب بالشرق الأوسط، ستحتاج الصناعات الدفاعية البولندية والأوروبية والأمريكية" للتحول إلى وضع استعداد مرتفع" والبقاء على أهبة الاستعداد.

وحذر من أنه في حال تم إغلاق مضيق هرمز ذو الأهمية الاستراتيجية، فإن روسيا قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز.


