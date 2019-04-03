إيران تحث شركاتها النفطية على المساعدة في الإغاثة من الفيضانات

حث وزير النفط الإيراني، اليوم الأربعاء، شركات النفط والغاز المحلية على المساعدة في جهود إغاثة ضحايا الفيضانات العارمة، فيما أعلنت منظمة إغاثة دولية عن تقديم مزيد من التمويل لتعزيز تلك الجهود.

واجتاحت سيول نجمت عن أمطار غزيرة ما لا يقل عن 26 من أقاليم إيران وعددها 31 يوم 19 مارس. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مدير إدارة الكوارث بمؤسسة الطب القانوني الإيرانية قوله إن الفيضانات، وهي الأسوأ في البلاد منذ عقود، أسفرت عن مقتل 62 شخصا، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت حالة الطوارئ في عدة أقاليم بينها إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غرب البلاد، حيث قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن أوامر صدرت بإخلاء 70 قرية أمس الثلاثاء.

وتساعد شركات تنقيب وغيرها من مؤسسات الطاقة في جهود الإنقاذ في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، وتستخدم على وجه الخصوص مضخاتها لشفط المياه.

لكن وزير النفط بيجن زنغنه لمح إلى أنه ينبغي على هذه الشركات فعل المزيد.

وقال: "إلى جانب القيام بواجباتها الأساسية ينبغي على (الشركات في القطاع) أن تستخدم كل قدراتها لمساعدة الناس وخفض منسوب مياه الفيضانات".

واضطرت شركات النفط والغاز الغربية للانسحاب من إيران منذ عاودت واشنطن العام الماضي فرض عقوبات اقتصادية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.

وقال الرئيس حسن روحاني، الذي اتهمه منتقدون بسوء إدارة الاستجابة العاجلة للكارثة، اليوم الأربعاء إن العقوبات تعرقل جهود توصيل المساعدات. وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد أدلى بتصريحات مماثلة.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ذلك أمس الثلاثاء، قائلا إن واشنطن على استعداد للمساعدة عن طريق الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وألقى باللوم في حجم الكارثة على المؤسسة الحاكمة.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إنه أرسل ما يقل قليلا عن 500 ألف فرنك سويسري (500 ألف دولار) كمنح نقدية لثلاثة آلاف أسرة إيرانية فقدت منازلها ومصادر رزقها بسبب الفيضانات.

وقال سيد هاشم مدير الاتحاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إيران غرقت. هذه أزمة لم يسبق لها مثيل... استجابة الهلال الأحمر هائلة وتزداد كل يوم".